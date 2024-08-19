إيمان الباني تصطحب مراد يلدريم في إجازة إلى مراكش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وصلت إيمان الباني، ملكة جمال المغرب لعام 2006، إلى بلدها مع زوجها النجم التركي مراد يلدريم، لمواصلة إجازتها الصيفية.

وشاركت الباني متابعيها على شبكات التواصل الاجتماعي، مجموعة صور وفيديوات من أماكن متفرقة من معالم مراكش الأثرية والتاريخية والسياحية.

وسافرت الباني مع زوجها إلى أماكن مختلفة حول العالم، إذ نشرت لقطات ظهرت فيها في الجبال، وفي محميات طبيعية، وأيضاً على شاطئ إحدى الجزر، حيث ركبت درّاجة مائية مع يلدريم، وقادتها بسرعة فائقة.

يُذكر أن إيمان الباني ومراد يلدريم دخلا القفص الذهبي في عام 2016، ورُزقا بابنتهما الأولى ميراي في تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2022.