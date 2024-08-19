روبرت دي نيرو يقفز في البحر احتفالاً بعيد ميلاده الـ81.. شاهدوا الفيديو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الممثل الأسطوري روبرت دي نيرو بعيد ميلاده الحادي والثمانين بأسلوب جريء وحيوي من خلال القفز من القارب، محاطاً بالعائلة والأحبّاء.

وتوجّهت ابنته، درينا دي نيرو، 56 عاماً، إلى “إنستغرام” لمشاركة سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو من الاحتفال.

أظهرت الصورة الرئيسية روبرت دي نيرو وهو يرتدي سروال السباحة القصير، ويغوص في المحيط من على متن يخت. وكشف فيديو رعب الأسرة وهي ترى دي نيرو يقفز من ارتفاع يزيد عن 30 قدماً (3 أمتار) في الماء.

وعلّقت درينا على مجموعة الصور واللقطات برسالة صادقة: “عيد ميلاد سعيد لوالدي بمناسبة عيد ميلادي الحادي والثمانين ورقم 1 أركب أو أموت… أحبك بكل ما عندي إلى الأبد”.

كما أضافت سلسلة من الرموز التعبيرية برسوم القلب والتألّق والتاج.

وأظهرت صور إضافية دي نيرو وهو يقضي وقتاً مع أفراد عائلته الأصغر سنّاً، فنجم “العراب” هو أب لسبعة أطفال.

له ابن يبلغ من العمر 47 عاماً يُدعى رافائيل من زوجته السابقة ديان أبوت وقد تبنّى ابنتها درينا. وانفصل الزوجان عام 1988 بعد أن تزوّجا عام 1976.

ورحّب روبرت دي نيرو بالتوأم جوليان وآرون خلال علاقته بعارضة الأزياء توكي سميث التي استمرت من عام 1988 إلى عام 1996. ولديه أيضاً ابن اسمه إليوت، وابنة تدعى هيلين، هما ثمرة زواجه من الممثلة غريس هايتاور، والذي استمر من عام 1998 حتى عام 2018.

وفي نيسان (أبريل) 2023، رُزق دي نيرو بطفلة تدعى جيا، من صديقته تيفاني تشين، ليصبح أباً في سنّ الـ79.