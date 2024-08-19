بالفيديو – هجوم واسع على ميغان ماركل بسبب رقصها في كولومبيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّضت دوقة ساسكس لانتقادات قاسية بسبب رقصها خلال زيارة إلى كولومبيا، حيث واصلت هي والأمير هاري جولتهما في البلاد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة فيديو رصد ميغان ماركل وهي تستعرض مهارتها في الرقص، مع السكان المحليين خلال زيارتها إلى المركز الوطني للفنون “ديليا زاباتا أوليفيلا”.

ومن أقسى الانتقادات التي واجهت ماركل وصفها بـ”العجوز المصابة بالتهاب مفاصل”.

وهاجمت شريحة واسعة من مستخدمي الـ”سوشيال ميديا” قرار الأمير هاري وماركل بزيارة كولومبيا، التي تعاني ارتفاعاً في معدلات الجريمة، والاضطرابات المدنية، وعمليات الخطف، في حين أنهما رفضا مراراً العودة إلى المملكة المتحدة بسبب “المخاوف الأمنية”.

وكان الأمير هاري قد أكّد أن حياة زوجته في خطر إذا عادت إلى بريطانيا، في إشارة إلى سبب عيشهما في الولايات المتحدة الأميركية.

وخلال مقابلة في الفيلم الوثائقي Tabloids on Trial الذي تم إصداره حديثاً على قناة ITV، قال دوق ساسكس عن عودة زوجته إلى بلده: “لا يزال الأمر خطيراً، وكل ما يتطلبه الأمر هو ممثل واحد، شخص واحد يقرأ هذه الأشياء ليتصرف بناءً على ما قرأه”، في إشارة إلى التقارير الإعلامية السلبية بحق ماركل.

وأضاف هاري: “سواء كان سكيناً أو حمضاً، أيًا كان، فهذه أشياء تثير قلقاً حقيقياً بالنسبة إليّ. إنها أحد الأسباب التي تمنعني من إعادة زوجتي إلى هذا البلد. لقد وصل الأمر إلى درجة أن تصبح ملعوناً، سواء فعلت ذلك أو لم تفعل. لكنني لا أعتقد أن هناك شخصاً في العالم قادراً أكثر مني على رؤية هذا الأمر حتى النهاية”.

يُذكر أن ميغان ماركل زارت بريطانيا للمرة الأخيرة في عام 2022، لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية.