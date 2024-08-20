خاص بالفيديو- ماريلين نعمان بحفل استثنائي: "ماغي بو غصن بتعقّد" وهذا ما قالته عن جوزيف عطية

ميرنا وليد - بيروت - تحظى الفنانة اللبنانية ماريلين نعمان بمحبة كبيرة من قبل الجمهور، فقد أحيت حفلا مبهرا حضره 5000 شخص رددوا معها أغنياتها مثل : "متل الغيمة، بتذكر امي قالتلي"، الى جانب كشفها عن أغنيتها الجديدة "نشاز"، واللافت ايضا هو حضور الفنان اللبناني جوزيف عطية الذي صعد الى المسرح للغناء مع ماريلين.



الحفل كان ناجحا بامتياز، حضور هائل استمتع بكل لحظة، وحضره ايضا الممثلة ماغي بو غصن، صاحب شركة إيغل فيلمز المنتج جمال سنان، الكاتبة ندين جابر والممثلة رولا شامية.

موقع "الفن" كان حاضرا في الحفل، وقد أجرينا مع ماريلين نعمان مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن عدد من المواضيع.