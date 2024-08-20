ميرنا وليد - بيروت - إختارت الممثلة السورية نور علي الظهور بإطلالتين مختلفتين في مشهد حفل زفافها في مسلسل "لعبة حب"، وخطفت الأنظار بفستانين رائعي الجمال.

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذا المشهد، وتم تداول مقاطع فيديو وصور بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقد عرضت ليلة أمس الحلقة الأخيرة من مسلسل "لعبة حب" التي إنتهت بزواج "سما" و"مالك" بعد أن إعترفت له بالخطة التي كانت قد نفذتها بمساعدة زوجة عمه "فريدة" وعمه "سلطان" لجعله يقع بحبها.

ومسلسل "لعبة حب" هو النسخة المعربة من المسلسل التركي الشهير "حب للإيجار"، من إخراج فيدات أويار، وبطولة الممثلين معتصم النهار، ونور علي، وأيمن رضا، وجو طراد، وساشا دحدوح، ورنين مطر، شكران مرتجى، وترف التقي، وحسن خليل، وأيمن عبد السلام وجيري غزال.

كانت هذه تفاصيل خبر إطلالتان رائعتان لـ نور علي بفستاني زفاف في "لعبة حب".. والجمهور يتفاعل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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