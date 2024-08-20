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ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية رانيا منصور جمهورها بأخر إطلالتها من خلال مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان متوسط الطول ضيق من دون أكمام ذات تصميم رائع، وربطت شعرها على شكل كعكة، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
و حملت رانيا بيدها حقيبة من دار ازياء GUCCI وصل سعرها إلى 1499 يورو.
وكانت تحدثت رانيا منصور عن تفاصيل ظهورها في فيديو كليب أغنية الفنان المصري تامر حسني الجديدة "موضوع رجوعنا".
وقالت رانيا معبرة عن مدى سعادتها العارمة بهذا التعاون وقالت: "أنا وتامر حسني جمعتنا مقابلة من قبل واتفقنا على تصوير أغنية معينة، ولكنه صور أغنية أخرى، ولم يكتمل المشروع بيننا. وبعدها جمعتني مقابلة أخرى بتامر حسني في الصيف، وتناقشنا حول مشروع فني يجمع بيننا وتفاجأت أنه مرحب بالموضوع للغاية. تامر حسني اهتم بالموضوع وقال لي يلا بينا، وصورنا مع بعض فيديو كليب موضوع رجوعنا، وكنت سعيدة للغاية بهذه التجربة، وتامر إنسان جميل. وفي كل مرة أقابله بحس لما بتكلم معاه إن تفكيره قريب من تفكيري، والحمد لله صورنا الأغنية، والناس كلمتني عليها وقالت لي إنها حلوة أوي، وطلعت تريند، وأتمنى إني أكرر التجربة تاني معاه لو في حاجة تانية نشتغلها مع بعض".
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا منصور تسحر الجمهور بفستانها الأبيض .. وسعر خيالي لحقيبة يدها من GUCCI لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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