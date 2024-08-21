شكرا لقرائتكم خبر عن عماد زيادة ضيف حلقة جديدة من بودكاست حكاوى مع أمل الحناوى والان مع تفاصيل الخبر

يحل الفنان عماد زيادة ضيفاً في حلقة جديدة من بودكاست حكاوي مع أمل الحناوى، حيث يكشف عماد زيادة عن أعماله الجديدة في الدراما والسينما، وكذلك أدواره الأخيرة التي برز فيها وجعلته حديث السوشيال ميديا وأمنياته في عالم الفن.

كما يتطرق عماد زيادة في الحوار إلى العديد من النقاط والمحاور منها دور مصر التاريخي في المنطقة والأدوار التي يحلم بأدائها عبر الشاشتين الصغيرة والفضية، بالإضافة إلى حديث عن مميزات مدينة العلمين الجديدة لجذب السائحين وما الذي يجعلها وجهة تمنح السائح ما يبحث عنه ويتمناه.

وانطلقت حلقات بودكاست حكاوي مع أمل الحناوي، للإعلامية أمل الحناوي، حيث يتناول البرنامج شهادات أبرز الشخصيات المصرية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية.

وأجرت الإعلامية أمل حناوي لقاءين مع وزير الخارجية السابق نبيل فهمي، والمفكر البارز دكتور مصطفى الفقي، تناولت خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وما شهدته مصر في أبرز المحطات التاريخية من عمر الوطن.

ويناقش بودكاست "حكاوي مع أمل الحناوي" عددا من القضايا المحلية والدولية والإقليمية، وطرح القضايا الشائكة والرؤى المستقبلية للتحديات التي تواجه الدول العربية، فضلا عن تسليط الضوء عن شهادات سياسية بارزة عن مراحل هامة مرت بها مصر، واستشراقها نحول المستقبل.

وحققت الحلقات الأولى من بودكاست حكاوي مع أمل الحناوي، نجاحا ملحوظا واهتماما من قبل المتابعين، حيث تناولت خلالها التحديات التي تواجه المنطقة وأزمة سد النهضة الإثيوبي وأخر مراحل حكم الرئيس الراحل حسني مبارك، وفترة حكم الإخوان وتأثيرها داخليا وخارجيا، فضلا عن تأثير التهديدات العالمية على الوضع الداخلي والإقليمي.