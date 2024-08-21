آيتن عامر تثير الجدل برسالة غامضة بعد شكاوى طليقها

حالة من الجدل أثارها كل من الفنانة اَيتن عامر، وطليقها مدير التصوير محمد عز العرب، وذلك بسبب المنشورات التي يكتبها الأخير عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ يشكو حرمانه من رؤية أبنائه منذ الانفصال عن آيتن.

وكتبت اَيتن عامر، رسالة غامضة بعد منشورات طليقها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، جاء محتواه أنها سوف تحكي قصة لكن ستكون فيها حذف كثير للأشياء، من دون أن تذكر اسم الشخص التي توجهها إليه، وقالت :«هايتحكيلك القصه كلها بس هايتعمل edit للجزء إلى كانوا مؤذيين فيه».

وكان نشر مدير التصوير محمد عز العرب طليق الفنانة آيتن عامر، مستند يسمح له برؤية أولاده، موضحًا أنه محروم من رؤية ابنه حتى يوم عيد ميلاده .

وعلق محمد عز العرب، على المستند عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «نفسي اشوف ابني يوم عيد ميلاده، مش عارف أشوف أولادي».

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