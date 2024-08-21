بيومي فؤاد يشارك شيرين رضا في عمل سينمائي جديد

تعاقد مؤخرا الفنان بيومي فؤاد علي المشاركة في عمل سينمائي جديد بعنوان «وداعاً حمدي»بطولة شيرين رضا، ويظهر بيومي كضيف شرف ضمن أحداث العمل .

فيلم «مقسوم»

في سياق أخر كانت آخر أعمال الفنانة شيرين رضا فيلم «مقسوم» وشاركها البطولة: ليلى علوي، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي.

فيلم «جوازة توكسيك»

يذكر أن أخر أعمال الفنان بيومي فؤاد علي المستوي السينمائي فيلم «جوازة توكسيك»بجانب النجمة ليلي علوي .

تدور أحداث فيلم «جوازة توكسيك» في إطار كوميدي حول قصة حب "فريدة وكريم"، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماما عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.

يشارك في بطولة فيلم «جوازة توكسيك» عدد كبير من الفنانين بجانب محمد أنور، أبرزهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، ملك قورة، تامر هجرس، والعمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

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