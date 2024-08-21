شكرا لقرائتكم خبر عن شاندو يعود بعد غياب بأغنية جديدة يطرحها قريبا بتوقيع رامى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب شاندو من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "اكى دولى" من ألحان وتوزيع رامى المصرى الذى يتعاون معه في أكثر من أغنية يتم طرحهما خلال الأيام المقبلة.

ويعود شاندو بهذه الأغنية بعد غياب طويل عن الساحة الغنائية، وقال لـ ”الخليج 365” أنه يستعد للعودة بقوة من خلال مينى ألبوم مكون من 5 أغانى خلال الفترة المقبلة، والأغانى هي "حاجة مش عادية، وأكى دولى وليكى عندى ايه، وحد بسيط، وعلى نياتى".

وأشار شاندو إلى أنه قرر طرح أغنية تلو الأخرى على مدار الأشهر المقبلة، معبراً عن سعادته بالتعاون مع الموزع الموسيقى رامى المصرى الذى يعتبره داعماً كبيراً في أغانى المينى البوم

يذكر أن المطرب شاندو قدم عدد كبير من الأغانى التى اشتهر بها منها "عبد الهادى"، و"رمان"، التى شارك فى غنائها مع الكينج محمد منير، و"عايز أبكى" و"السنجلاب، و"حلم كبير"، و"قطر الفراق".

وله تجربة سينمائية وحيدة، حيث شارك فى بطولة فيلم "عبده مواسم" مع الفنان محمد لطفى ومها أحمد وعلا غانم، من تأليف أحمد ثابت، وإخراج وائل شركس.