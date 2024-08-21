شكرا لقرائتكم خبر عن آية عبد الله تحيي حفلاً غنائياً ضمن صيف الإنتاج الثقافي بالأوبرا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي الفنانة آية عبد الله اليوم الأربعاء حفلا غنائيا على مسرح ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة 8 مساء، وذلك ضمن فعاليات برنامج "صيف الإنتاج الثقافي" برئاسة المخرج الكبير خالد جلال.

وانطلق برنامج صيف الإنتاج الثقافي الاثنين الماضي، بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، حيث أحيا الفنان "عامر التونى"، أولى لياليه وذلك بمصاحبة فرقته "المولوية" وتغنى التونى بكلمات لشعراء الصوفية الأوائل أمثال ابن الفارض والحلاج وأبو مدين الغوث والسهروردى، منها: "لامونى، هامت الأرواح، قلبى يحدثنى".

ويستمر برنامج صيف قطاع الإنتاج الثقافى، يوميا حتى 31 أغسطس الجارى بسعر تذكرة 30 جنيها، ويشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، فى البرنامج من خلال استعراضات لأعرق فرقه الفنية، حيث تحيى فرقة "رضا للفنون الشعبية" حفل يومى 22 و26 أغسطس، وتحيى الفرقة القومية للفنون الشعبية حفل يومى 23 29 أغسطس .

كما يشارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، فى برنامج صيف الإنتاج الثقافى من خلال فرقته الموسيقية، حيث تحيى الفرقة حفل يوم 24 أغسطس وتقدم مجموعة متميزة من الفقرات الموسيقية والغنائية .