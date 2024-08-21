ميرنا وليد - بيروت - حقق الفنان اللبناني مالك منذر نجاحاً لافتاً بأغنيته "ما علينا" التي طرحها مؤخراً على يوتيوب، وصورها على طريقة الفيديو كليب من إخراج أحمد المنجد، وتُعد الأغنية الأولى له بعد عودته الى مجال الفن، اذ كان طرح في السابق عدة أغاني نذكر منها: "عادة جديدة، نرجع سوا، من دونك، وما بتظبط".
موقع "الفن" التقى بالفنان مالك منذر قبل طرحه أغنية "ما علينا"، وأجرينا معه مقابلة، تحدثنا فيها عن الكثير من المواضيع، منها عودته الى الفن.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- مالك منذر: "الحياة ما بتوقف عحدا وهذه أكثر أغنية أحبها لـ ناصيف زيتون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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