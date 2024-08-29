كيم كارداشيان تتألق باللون البرتقالي.. وسعر إطلالتها الخيالي سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - تألقت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بإطلالتها الجديدة، من خلال صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها مع إبنتها نورث ويست و كلبها الأليفأثناء إستمتاعهما بوقتهما سوياً، و كانت ترتدي كروب توب باللون البرتقالي من دون أكمام سترابليس من دار أزياء Miu Miu وصل سعرها إلى 2,650 دولار، مع سورال باللون البرتقالي واسع عند القدمين من المخمل، وتركت شعرها المبلول منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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و حملت كيم بيدها حقيبة من دار ازياء Hermès وصل سعرها إلى 42,119 دولار.

إلا أن ما لفت المتابعين، هو مرافقة شاب مجهول الهوية لها، ظنوا أنه حبيبها الجديد، ليتضح في ما بعد أنه المصور الخاص بها، الأمر الذي أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل.

وكانت كشفت كيم كارداشيان أنها تعاني من مرض نادر ورثته من والدتها وبدورها نقلته الى ابنها. ولم تحدد كيم ان كان الابن الذي اصيب بهذا المرض الجلدي هو الاكب سانت الذي يبلغ من العمر 8 سنوات او ابنها الاصغر منه سالم الذي يبلغ من العمر 5 سنوات.

وأضافت كيم أن ابنها شُخّص بنوع نادر من مرض البهاق، وهو نوع من انواع الاضطرابات الجلدية يسبب تغييرًا في لون البشرة ويصيب 0.5 إلى 1% فقط من سكان العالم. وكانت كيم قد تحدثت في العديد من المقابلات عن الامراض الجلدية المصابة بها فالى جانب مرض البهاق هي مصابة بمرض الصدفية.

