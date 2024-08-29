بفستان أبيض من توقيع طوني ورد .. ستيفاني عطالله تخطف قلوب متابعيها

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله متابعيها باخر إطلالتها عليهم من خلال صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان أبيض قصير واسع من دون أكمام سترابليس من توقيع المصمم اللبناني العالمي طوني ورد، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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و في وقت سابق، شاركت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله الجمهور أول صورة من كواليس مسلسلها الجديد "إمرأة"، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة.

وكشفت ستيفاني عن اللوك الذي ستعتمده في المسلسل، فبدت بشعر أسود كيرلي، وترتدي فستاناً قصيراً ووسعاً باللون الأسود أيضاً، وبقصة الـ Off shoulder.

