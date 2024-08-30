أخيرًا، بينار دينيز وكان يلدريم يحدّدان موعد زفافهما

تدخل الممثّلة التّركيّة بينار دينيز وحبيبها الممثل كان يلدريم القفص الذّهبيّ منتصف أيلول/سبتمبر القادم.

وقد أكّد الثّنائيّ رسميًّا إقامة حفل زفاف في ايلول إذ من المتوقّع أن يحضره عدد من مشاهير الدّراما التّركيّة.

وكان التّركيّ كان يلدريم قد أكّد الأخبار التي تحدّثت عن زواجه القريب من بينار دينيز لافتًا إلى أن علاقتهما رائعة ولا يفكّران في تأجيل زواجهما أكثر.

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كما سبق ووضعت “بينار” و”كان” حدًّا بشأن عدم التّحدّث عن علاقتهما العاطفيّة لأنّهما يخافان من الحسد، فضلّا عن أنّهما يريدان تسليط الضّوء أكثر على أعمالهما الدّراميّة.

كما كشفت صحف تركيّة أنّ بينار دينيز ترغب بشدّة أن تصبح أمًّا. وعلى الرّغم من أنّها لم تكن تخطّط للزّواج هذا الصّيف لكن تجهيزات الزّواج بدأت مع كان يلديريم. وتردّدت معلومات أنّ بعد زواجهما الذي سيقام في منتصف سبتمبر سيتّم الكشف عن انتظارهما أوّل مولود خاصّة أنّ بينار دينيز رفضت جميع عروض المسلسلات التي وصلتها هذا الموسم.