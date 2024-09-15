شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: الفوز على جورماهيا بثلاثية خارج مصر أمر رائع.. وأشكر اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي ، أن الفوز على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة خارج الديار أمر رائع قبل مباراة العودة بالقاهرة 21 سبتمبر الجاري.

وأضاف كولر، فى تصريحات تليفزيونية، "أشكر اللاعبين على المجهودات المبذولة خلال المباراة، رغم أن اللاعبين الدوليين لم يتدربوا معنا أكثر من مرتين، ولكن الخبرة كانت لها عامل كبير في نتيجة المباراة".

وتابع كولر، "نعاني من كثرة المباريات والارتباطات الخاصة ونحاول منح اللاعبين راحة خلال المباريات للحفاظ عليهم من الإصابات".



وجه فريق الكرة بالنادي الأهلي إنذاراً شديد اللهجة لجميع فرق أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الأحد، بملعب ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل المارد الأحمر لقبها آخر نسختين.

سجل أهداف الأهلي بيرسي تاو "هدفين" ورامي ربيعة هدفاً، وبذلك قطع الأهلي شوطاً كبيراً في التأهل لدور المجموعات قبل لقاء العودة المقرر له السبت المقبل باستاد القاهرة.