جائزة أذربيجان الكبرى: بياستري يحرز ثاني سباق في مسيرته

الرياص - اسماء السيد - باكو : أحرز سائق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري المركز الاول في سباق جائزة أذربيجان الكبرى، المرحلة السابعة عشرة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، الأحد على حلبة باكو في شوارع العاصمة الأذربيجانية.

وتفوق بياستري الذي توج للمرة الثانية في مسيرته الاحترافية والثانية هذا الموسم بعد سباق جائزة المجر الكبرى، على سائقي فيراري شارل لوكلير من موناكو، أول المنطلقين، ومرسيدس البريطاني جورج راسل.

وانطلق بياستري من المركز الثاني ونجح في انتزاع الصدارة من لوكلير عند المنعطف الاول للفة 20 وحافظ على تقدمه حتى خط النهاية.

وقال بياستري عقب الفوز: "حاولت منذ بداية السباق أن أكون في المقدمة، وبعد التوقف (في اللفة 16) رأيت بأننا قريبون جدا وأحسست بأن هناك إمكانية لذلك وتمكنت من ذلك".

وأضاف "نجحت في الصمود لمدة 31 لفة وأنا سعيد جدا بالسباق الذي قدمته والذي لم يكن سهلا على الاطلاق".

وقدم بياستري سباقا رائعا على غرار زميله في الفريق البريطاني لاندو نوريس، ثاني الترتيب العام الذي انطلق من المركز الخامس عشر، حيث أنهاه رابعا مقلصا الفارق الى 59 نقطة بينه وبين سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن المتصدر وبطل العالم في الاعوام الثلاثة الاخيرة والذي حل خامسا.

واستفاد فريق ماكلارين من نتيجة سائقيه وانتزع صدارة بطولة العالم للصانعين من ريد بول الذي تخلى عنها للمرة الاولى منذ أكثر عامين.

وهي المرة الاولى التي يرتقي فيها ماكلارين الى صدارة بطولة الصانعين منذ جائزة استراليا 2014.

وعلق بياستري قائلا "نظرا للمكان الذي بدأنا منه عندما انضممت الى الفريق حيث كنا في المركز الاخير والان نحن في الصدارة، فنتائج مثل هذه لم تكن لتحصل لولا الجهود الكبيرة للفريق والعمل الرائع الذي نقوم به يوميا".

واستفاد نوريس بشكل كبير من معاناة فيرستابن من مشاكل في اطاراته الخلفية والمكابح حيث اقتنص منه المركز السادس قبل لفتين من نهاية السباق.