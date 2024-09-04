أحلام تواصل نفي شائعات انفصالها عن زوجها: “اللهم احفظ عائلتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: تواصل النجمة الإماراتية أحلام نفي شائعة انفصالها عن زوجها مبارك الهاجري بطرق عدة ومختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، شاركت أحلام الشامسي صورة جمعتها بزوجها وأرفقتها بجملة مؤثرة: “اللهم احفظ عائلتي فهم شريان الحياة”.

وكانت قد نشرت أحلام الشامسي قبل أيام مقطع فيديو أطلّت من خلاله برفقة زوجها مبارك الهاجري، وكتبت:” الدنيا كلها ما تسوى شي بدونك يا نور دنيتي كلها”.

ويُذكر أن أحلام الشامسي مازحت زوجها خلال تسجيل المقطع بفكرة الطلاق ليرد عليها الهاجري: “أم فاهد خصلة منك تعوضني عن كل الحريم”، وفاجأته الأخيرة بقبلة.