قناة DMC تبدأ عرض برنامج كاستنج غدا

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض قناة "dmc"، بداية من يوم غد الخميس، برنامج كاستنج أحدث مشروعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف المواهب التمثيلية.

ويعد برنامج كاستنج أحدث إنتاجات United Studios وسيعرض كل خميس وجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويهدف إلى اختيار 13 ممثلًا جديدًا لمنحهم الفرصة للظهور في أدوار البطولة في مسلسل تلفزيوني جديد من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، فيما يشرف على الاختيار وإخراج وكتابة المسلسل عمرو سلامة.

ويعد المعيار الوحيد للاختيار هو الموهبة، مما يفتح الباب أمام الجيل الجديد من النجوم الصاعدين للظهور على الشاشة الصغيرة.