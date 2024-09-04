بالصّور- ريتّا حايك تحتفل للمرّة السّابعة بعيد زواجها… هذا ما فعلته.

إحتفلت الممثّلة اللبنانيّة، ريتّا حايك، بعيد زواجها السّابع، من طبيب القلب عبدالله ربيز، إذ أثمرت قصّة حبّهما وزواجهما، عن ابنهما الوحيد جورج.

بهذه المُناسبة، نشرت “ريتّا”، عبر “إنستغرام” أكثر من صورة لها، إذ أطلّت بتسريحة شعر جديدة وأحمر شفاه باللون الأحمر وعلّقت:” طاقة القمر الجديدة ..تجديد بعيد زواجنا السّابع”.

نذكر أنّ “ريتّا”، تزوّجت من الطّبيب عبد الله ربيز عام ٢٠١٧، في قبرص.

على صعيد الأعمال الفنّيّة، أعلنت ريتّا حايك مؤخّرًا، عن أنّها حقّقت أحد أحلامها بعد مشاركتها في الفيلم الفرنسيّ بعنوان “Les barbares”، الذي سيبدأ عرضه في الصّالات الفرنسيّة ابتداءً من ١٨ أيلول المقبل.

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كما قدّمت مؤخّرًا، مسرحيّة “فيزيا وعسل” التي شاركها بطولتها الممثّل آلان سعادة وهي من كتابة وإخراج لينا خوري.