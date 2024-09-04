"رحلة إلى النكد".. حقيقة مشاركة سوزان نجم الدين فى رمضان

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت النجمة سوزان نجم الدين على نفي الأخبار التي تم تدولها مؤخرًا عن تعاقدها على مسلسل "رحلة إلى النكد" والذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل.

سوزان نجم الدين

من جانبها قالت سوزان نجم الدين، أن كل ما نشر هو عار تمامًا من الصحة، مشيرة إلى أنها لم تتطلع حتى الآن على سيناريو الخاص بالعمل لتبدي موافقتها على المسلسل من عدمه.

وكانت أكدت النجمة سوزان نجم الدين أن أصعب مرحلة مرت بها هي الحرب و ذلك بعد أن كانت تعيش قمة الأمان والحب وكل شيء حلو، لقمة السواد وذلك بعد أن سافر أولادها وعائلتها وشعرت وقتها أنها في قمة التشرد والضياع.

سوزان نجم الدين

وأضافت سوزان نجم الدين أثناء استضافتها في برنامج كتاب الحياة على مجلة "فوربيس" أنها كانت أقرب لوالدتها من والدها لانها كانت تخجل من والدها كثيرا لانها كان يعبر عن حبه لها ولأخواتها بالمواقف، لافتة إلى أن حضنها الأول لوالدها كان بعد وفاته ووقتها طلبت منه أن يسامحها بأنها لم تضمة أكثر في حياته ولم تعبر عن حبها بشكل أكبر لوالدها.

سوزان نجم الدين

وتابعت: "شعرت في هذا الوقت أن والدي يسمعني وأخبرته كل شيء أريد أن أخبره لها ولم أستطع أن أقوله بسبب الخجل ومكانة الأب الكبيرة التي كان يحتلها في حياتي".

وكانت أبدت الفنانة سوزان نجم الدين، عن سعادتها الغامرة بمشاركتها في دور "ألينار" في مسلسل الحشاشين قائلة : عمل متكامل نصاً وإخراجاً وإنتاجاً".

سوزان نجم الدين

وأضافت خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:" ليس من المهم حجم الدور بقدر تأثيره حتى لو كان مشهدا أو مشهدين، فهى تجربة مشرفة لي أضيفها لمسيرتي المهنية وافتخر بها بشكل كبير".

أبطال الحشاشين

وحققت النجمة سوزان نجم الدين نجاح كبير العام الماضي من خلال مسلسل الحشاشين، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد عيد، وفتحي عبد الوهاب، ونيقولا معوض، ومحمد سليمان، وآخرين، والعمل من إخراج بيتر ميمي، وتأليف عبد الرحيم كمال.