لايف ستايلز ستوديوز تحلّق عالياً بين الملايين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تُواصل إنتاجات لايف ستايلز ستوديوز الغنائية حصد ملايين الاستماعات على منصة ساوند كلاود العالمية، حيث تحظى بأرقام مميزة.

في بورصة الأرقام، تخطت إنتاجات لايف ستايلز ستوديوز حاجز 88 مليون استماع، محققةً 88,4 مليون استماع في غضون 3 أعوام و تسعة أشهر، وذلك منذ عام 2020 حتى مطلع شهر ايلول/ سبتمبر الحالي 2024.

وارتفع عدد استماعات لايف ستايلز ستوديوز منذ شهر حزيران/ يونيو من العام الحالي 2024 حتى بداية شهر أيلول/ يوليو نحو 4 مليون استماع.

وتتصدر أغنية “ما تغيبش ثواني” للفنان وائل جسار قائمة الأغنيات الأكثر استماعاً من إنتاج لايف ستايلز ستوديوز على منصة كلاود، محققةً 18,5 مليون استماع.

وتأتي في المرتبة الثانية أغنية “جاني في ملعبي” للفنان محمد نور محققةً 15,4 مليون استماع، وتحل أغنية “شكرا” للفنانة كارول سماحة في المرتبة الثالثة محققةً 15,2 مليون استماع.