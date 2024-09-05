نهال عنبر تنفي شائعات وفاة الفنان رضا إدريس (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نفت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، الشائعات المتداولة بشأن وفاة الفنان رضا إدريس.

وقالت نهال، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن رضا إدريس بخير وصحة جيدة، وتحدثت معه شخصيا للإطمئنان عليه، ولا صحة لما يتردد من شائعات حول وفاته.

يذكر أن، رضا إدريس من مواليد 26 يناير 1960، وخاض ما يقرب من 216 عملا فنيا.

ومن أشهر أعماله مسلسل "حارة العوانس"عام 2006، وفيلم "الباشا تلميذ" عام 2004، وفيلم "آسف على الإزعاج" عام 2008، وفيلم "نور عيني" عام 2010،ومسلسل "اللعبة" عام 2020، ومسلسل "بالطو" عام 2023.