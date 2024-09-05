سميرة صدقي عن إمكانية تكرار الزواج: "مش محتاجة راجل يتحكم فيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قالت الفنانة سميرة صدقي، إنها ليست بحاجة إلى رجل في حياتها، كونها شخصية عصامية ولا تحب أن يتحكم أحد في حياتها.

وتابعت سميرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل": "أعمل إيه بالراجل.. أجيب حد يتحكم فيا.. أنا أُدير ولا أُدار وأنا اللي بمشي حياتي، ليه أجيب حد يتحكم فيا.. ويقولي اعملي ده ومتعمليش ده.. أنا محتاجة الراجل في إيه!؟".

وعن إمكانية تكرار الزواج مرة أخرى، فأوضحت أنها لم تفكر في الزواج بعد وفاة زوجها منذ عام 2012، وكانت تعتبره بمثابة الأخ والأب والصديق لها.

وأضافت سميرة صدقي: "عمري ما أخدت شنطة هدومي وغضبت في بيت أبويا، وعمري ما قولتله طلقني لأني بتعامل بطبيعتي معاه، والراجل أو الست أحيانا بيحطوا مسك على شخصيتهم وبعد الجواز يتفاجئوا بالشخصية التانية".

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