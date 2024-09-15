ميرنا وليد - بيروت - تألقت الإعلامية الأسترالية ليزا ويلكنسون خلال إطلالتها الأخيرة أثناء تواجدها في سيدني يوم الجمعة.

بدت النجمة التليفزيونية أنيقة في بنطال أبيض ومعطف صغير أثناء زيارتها لمطعم Bondi Icebergs في سيدني.

وأكملت السيدة البالغة من العمر 64 عاماً مظهرها الأنيق بحقيبة "شانيل" منسوجة باللون البيج بقيمة 7000 دولار، وزوج من الأحذية ذات الكعب العالي.

قامت ليزا بتجعيد خصلات شعرها البنية القصيرة وارتدت نظارة شمسية داكنة عند وصولها إلى المكان الشهير، وأنهت إطلالتها بمجموعة من الأساور الذهبية وساعة وزوج من الأقراط الذهبية.

بالنسبة للمكياج، اختارت نجمة The Project السابقة لوحة ألوان هادئة تحتوي على ملمع شفاه ناعم وأحمر خدود.

وتقول المصادر إن المشاهدة تأتي وسط أنباء عن رغبة ليزا في العودة إلى شاشات التلفزيون بعد أشهر من التقاعس عن العمل.

كانت هذه تفاصيل خبر ليزا ويلكنسون بإطلالة متألقة في سيدني.. وسعر حقيبتها مرتفع للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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