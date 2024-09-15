ورحلت صاحبة أشهر فرح في الدراما المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - في يوم ميلادها رحلت الفنانة ناهد رشدى، صاحبة أشهر فرح في الدراما المصرية، من خلال مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" الذي يعد الأبرز في مسيرتها، وأطلق الجمهور اسم "سنية" بنت المعلم عبد الغفور البرعي، وذلك بسبب ارتباطهم الشديد بشخصية سنية التي قدمتها، مع الراحل نور الشريف وعبلة كامل.

وكان أوَّل ظهور للفنانة الراحلة ناهد رشدي في "أصوات للحب" و"لا يا ابنتي العزيزة"، عامي 1978، 1879، والتي عرفناها بأدوارها البارزة في الدراما التلفزيونية والسينما، والتي بدأت المسيرة خلالها، من قبل تخرجها في قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، وحققت شهرة كبيرة من خلال مشاركتها المكثفة في المسلسلات التلفزيونية خلال التسعينيات.

وولدت الفنانة ناهد رشدى، يوم 14 سبتمبر، 1956، وتخرجت من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، حيث اكتسبت شهرتها من خلال مشاركتها في المسلسلات التلفزيونية، والعديد من الأدوار حيث شاركت فيما يقارب الـ 200 عمل، وكانت من أبرز الأعمال شاركت فيها، مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي، وأرابيسك، وهوانم جاردن سيتي».

رحلة ناهد رشدي في عالم الفن لم تقتصر على الدراما التلفزيونية فقط، فقد قدمت خلال مسيرتها 84 مسلسلاً، إلى جانب مشاركاتها المسرحية والسينمائية التي جعلت منها رمزًا للفن المصري. قدمت أدواراً لا تُنسى في مسرحيات مثل "أوديب وشفيقة"، و"بيت المصراوي"، وأفلام مثل "الراقصة والشيطان" و"الطريق إلى إيلات"، التي أسهمت في ترسيخ اسمها في ذاكرة الأجيال، وقدمت شخصية والدة أم الشهيد أحمد المنسي في مسلسل الأختيار عام 2020، وشاركت كبار النجوم في مسلسلات أرابيسك وساكن قصادي وهوانم جاردن سيتي وتمضي الأيام وواحة الغروب وغيرها من الأعمال المتميزة.

مشاركات سينمائية :

على مدار مسيرتها الفنية، شاركت ناهد رشدي في العديد من الأعمال التي تركت بصمة في عالم الفن، بما في ذلك مسلسلات تلفزيونية وأفلام سينمائية، حيث نجحت في تنويع أدوارها وتقديم شخصيات مختلفة أثرت في الجمهور، مثل الطريق إلى إيلات (1993)، الحب فوق هضبة الهرم (1986)، أبناء وقتلة (1987).

نجمة السهرة التليفزيونية

هنا يقف جيل التسعينات، ومن قبلهم، ويعودون بالزمن إلى عهد التليفزيون الأرضي، حين كانت السهرات التليفزيونية، ليال الجمع والآحاد، حيث كانت الفنانة الراحلة واحدة من نجومه وأبطاله، تطل وسط كوكبة من ألمع فناني عصرها، والتي تجاوزت عدد هذه الأعمال المعروضة على الشاشة الصغيرة في ذلك الوقت، مثل “يا فرحه ما تمت، عصفور الجنة، الحب وأحكامه، الألبوم، حدث في اليوم التالي، أحلام الناس الغلابة، وحوش أليفة:الطبيبة سهى العدوى، العجوز والدنيا وأنا، أحلام الشباب.. وغيرها من الأعمال”.

وكانت الفنانة الكبيرة ناهد رشدي قبل وفاتها تحدثت عن ذكريات مشوارها الفني وأبرز المحطات المهنية في مسيرتها، وتحديدًا بالوقوف عند مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" الذي يعد من كلاسيكيات الدراما المصرية، وشاركت ناهد في بطولته مع النجم الراحل نور الشريف وعبلة كامل ومحمد رياض، وتم عرضه سنة 1996 واستمر نجاحه حتى يومنا، حيث جسدت ناهد رشدى دور سنية الابنة الأكبر للحاج عبد الغفور البرعي، وحكت الفنانة الكبيرة الراحلة كواليس العمل.

وشيعت جنازة الفنانة ناهد رشدى، من مسجد الكواكبي بمنطقة العجوزة، أمس السبت، عن عمر يناهز ٦٨ عاما، بعد صراع مع المرض، بعدما أخفت مرضها عن جمهورها لمدة طويلة.

وأعلنت خبر رحيلها ابنتها دينا سعد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكتبت قائلة : «لله ما أخذ ولله ما أعطى، انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله».

ونعى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنانة الكبيرة ناهد رشدى، و العديد من الفنانين عبر منصات التواصل الاجتماعي، معبرين عن حزنهم البالغ لخسارة فنانة محترمة وزميلة عزيزة.

ونشرت وفاء صادق عبر حسابها:"لسه حالاً بكتب لها كل سنة وأنت طيبة.. النهارده عيد ميلادها.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ناهد رشدي في ذمة الله.. نسألكم الدعاء والفاتحة"، فيما طلب الفنان تامر حسني، من جمهوره الدعاء بالرحمة والمغفرة للفنانة الراحلة، معربًا عن حزنه الشديد لوفاتها وتقديره لدورها الفني الكبير في مصر.

وكذلك الفنان والكاتب عمرو محمود ياسين، وصف الخبر بأنه "حزين للغاية"، مشيرًا إلى أن ناهد رشدي كانت شخصية "رائعة وسيدة محترمة"، أما الفنان إيهاب فهمي، فقد كتب:"رحلت في هدوء كما عاشت"، مشيدًا بشخصيتها الهادئة وحضورها المحترم في الوسط الفني، من جانبه، عبر محمد رياض عن حزنه الكبير، وكتب: "رحلت الغالية"، مشيرًا إلى مكانتها العزيزة في قلوب زملائها.