موعد ومكان عزاء الفنانة ناهد رشدي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان هشام جمال عن موعد ومكان عزاء الفنانة القديرة الراحلة ناهد رشدي، خلال منشور شاركه عبر ستوري حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

موعد ومكان عزاء ناهد رشدي

وكتب هشام جمال: "عزاء المغفور لها السيدة ناهد رشدي رحمها الله وأسكنها فسيح جناته، يوم الأثنين الموافق 16-9 في مسجد الشرطة الشيخ زايد بعد صلة المغرب"، مشيرًا إلى حساب ابنتها "دينا سعد" الشخصي على موقع انستجرام.

موعد ومكان عزاء ناهد رشدي

وحرص نجوم ونجمات الوسط الفني على توديع الفقيدة الفنانة ناهد رشدي إلى مثواها الأخير بالدموع، في مشاهد لا تنسى، وذلك بعد تأدية صلاة الجنازة عليها بمسجد عبد الرحمن الكواكبي في العجوزة، حيث رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 14 سبتمبر وهو نفس يوم ميلادها.

مشاهد لا تنسى من جنازة الفنانة ناهد رشدي

وحرص عدد كبير من الفنانين على حضور جنازة ناهد رشدي وكان على رأسهم رشوان توفيق، ووفاء عامر، ووفاء مكي، وجمال عبد الناصر، وعايدة فهمي، ومحمد رياض، وحنان سليمان، منال سلامة، وأحمد سلامة، وسما إبراهيم، وفاطمة الكاشف، وصبحي خليل، وعزة لبيب، وهند عاكف، وعزوز عادل.

وأبكت دينا سعد ابنة الفنانة الراحلة ناهد رشدي الحضور بعد دخولها في نوبة بكاء هستيري، لحظة وصول جثمان والدتها، حيث كانت تودعها بكلمات مؤثرة أبكت قلوب الحاضرين، قائلة: "مشيتي وسبتيني لمين يا ماما".

وفاة ناهد رشدي

وسيطرت حالة من الحزن والأسى على الوسط الفني بعدما أفجعت الفنانة ناهد رشدي الجميع بوفاتها المفاجئة، حيث رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 14 سبتمبر وهو نفس يوم ميلادها، وذلك عن عمر ناهز 68 عامًا.

تساءل الكثيرون عن سبب وفاة ناهد رشدي المفاجئة، وإذا كانت توفيت بسبب معاناتها من المرض الخبيث، أم كانت أتممت شفاؤها ورحلت دون مقدمات، الأمر الذي حسمه زوجها محمد سعد.

سبب وفاة ناهد رشدي

صرح محمد سعد زوج الفنانة ناهد رشدي إن وفاتها جاءت فجأة داخل المنزل، نافيًا معاناتها من أي أمراض في الآونة الأخيرة، كما أشار إلى إنه تفاجأ بوفاتها مثلما تفاجأ الجمهور والوسط الفني بكمله.

وفاة ناهد رشدي

وشدد زوج ناهد رشدي على إنها بالرغم من معاناتها مع المرض الخبيث لفترة، إلا إن وفاتها كانت مفاجئة من دون مقدمات.

وأثار محمد سعد زوج الفنانة ناهد رشدي تعاطف وحزن الكثيرين بعد توديعه لها برسالة تبكي القلوب حزنًا على رحيلها المفاجيء، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التوالص الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".