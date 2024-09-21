شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين أمين ضيفة شرف فيلم بنسيون دلال وتستعد لتصوير الدشاش والان مع تفاصيل الخبر

تظهر الفنانة نسرين أمين كضيفة شرف خلال أحداث فيلم بنسيون دلال الذي يقوم ببطولته بيومى فؤاد وعمر متولى والمقرر طرحه فى جميع دور العرض يوم 10 أكتوبر المقبل، والفيلم من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي وإخراج شادى الرملي، ويشارك فى بطولته محمود حافظ، وليد فواز، محمد رضوان، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، خالد سرحان، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

تدور أحداث فيلم بنسيون دلال حول سيد الجدع (بيومي فؤاد) الذي يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة ويبيع فندق صغير "البنسيون" الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة مدعياً أنه سيسافر للقاء المستثمرين. أثناء غيابه يحاول أحد أبنائه "مجاهد" الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية في البنسيون لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب.

في نفس الوقت يحاول الإبن "عادل" المطرب أن يدعو منتجاً مهماً لسماعه وهو يغني، أما الإبنة "عايدة" الناشطة النسوية فتقوم بدعوة عدد من أصدقائها ومتابعيها لتصوير فيلم عن التحرش، كذلك يستضيف الإبن "عصام" المتشدد دينياً أمير جماعته ومعه شخص غامض في البنسيون. كل ذلك يحدث بينما يحاول الإبن "باستاردو" سرقة البنك المجاور للبنسيون من خلال نفق قام بحفره في بدروم البنسيون. لكن تتشابك الخطوط وتتعقد بسبب مفاجأة غير متوقعة للجميع.

وتعيش نسرين أمين نشاطاً سينمائياً في الوقت الحالي، حيث تستعد لتصوير دورها في فيلم "الدشاش" مع الفنان محمد سعد. والذي يشارك في بطولته: زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، مصطفى أبوسريع، محمد جمعة، وليد فواز. وإخراج سامح عبدالعزيز، كما تنتظر عرض فيلم "جبل الحريم" الذي يشارك فى بطولته سوسن بدر، وفاء عامر، نهال عنبر، إنجي وجدان، ونانسي صلاح.