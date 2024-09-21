شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سرحان ونهى عابدين بلجنة تحكيم مسابقة شباب مصر بمهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر، والتي تتكون من الفنان خالد سرحان رئيسًا وتضم بعضويتها كل من الفنانة رانيا محمود يس، والفنانة نهي عابدين.

وتنقسم جوائز المسابقه إلي، جائزة أفضل فيلم، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة (تمنح لأفضل لفيلم روائي وآخر تسجيلي قصير ضمن أفلام المسابقة.

كما تقوم لجنة التحكيم أيضًا بمنح جائزة أحمد الحضري لأفضل فيلم يحمل رسالة إنسانية والتي تشارك للمرة الأولي ضمن فعاليات المهرجان، وقد أوضح مسئول المسابقة الناقد السينمائي عماد يسري أن المسابقة يشارك بها هذا العام نحو 50 فيلماً ما بين الروائي والتسجيلي القصير.

تقام الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

كما يهتم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة بتعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المميزة.



رانيا محمود ياسين



خالد سرحان