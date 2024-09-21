شكرا لقرائتكم خبر عن تراث صوفي وفلكلور مصري للإنشاد الديني بأوبرا دمنهور الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ذكرى المولد النبوى الشريف، وذلك فى إطار فعاليات الثقافة المصرية للاحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة.

وذلك عبر احتفالية لفرقة الإنشاد الدينى فى الثامنة والنصف مساء اليوم السبت على مسرح أوبرا دمنهور.

كما تضم ابتهالات مميزة وأناشيد روحانية منها ولد الهدى وإنى أحب محمدًا لحسام صقر، المسك فاح، الليلة حلوة ،صلوا على من ذكر الله والنبى غالي من الفلكلور المصرى، يا أيها النبى والنبي صلوا عليه من التراث الصوفى ، ظهر الدين المؤيد لـ صبرى مدلل ، يوم ميلادك يا نبينا لـ أحمد صدقى ، ما شممت الورد لـ عبد الله البياتى ، التعطيرة لـ شيخ على محمود، سلام على النبى لـ عبد المنعم الحريرى ، الشمعتين ومدد يا رسول الله لـ عبد العظيم عبد الحق ، بحبك وبريدك لـ عباس الديب، نور النبي هل علينا لـ محمد الكحلاوى، وختاماً أسماء الله الحسنى للـشيخ سيد مكاوى أداء فارس عبد العال، محمد نشأت، أحمد حسن، محمد حسين، حسام صالح، بلال مختار، وائل سراج، حاتم زايد إعداد وتحفيظ حسام صقر.



فرقة الانشاد الدينى

جدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، وتخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والإبتهالات الدينية حيث شاركت فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.