شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المعرض التشكيلى المصاحب للملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت سهير عبد القادر رئيس مجلس أمناء مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة ونائبها الفنان الدكتور أشرف رضا والدكتورة مها هلالى مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعى مع عدد من التشكيليين المعرض المصاحب لفعاليات الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة الذى يحمل شعار بكرة أحلى بينا ويقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى وذلك بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا.



أولادنا



مؤسسة أولادنا



مؤسسة أولادنا لذوى القدرات الخاصة

يضم المعرض 85 لوحة وبعض أعمال الأورجامى ( التشكيل بالورق ) إلى جانب مجموعة من مجسمات الحفر على الصدف والتى انتجها المبدعون من أولادنا خلال ورش العمل الهادفة إلى استثمار طاقات اصحاب الهمم وإبراز قدراتهم على طريق الدمج الكامل فى المجتمع.

جدير بالذكر أن الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة يستمر حتى 27 سبتمبر بمشاركة 53 دولة عربية واجنبية ويشمل عدد من العروض الفنية والسينمائية وورش العمل ويشارك فى فعالياته نخبة من نجوم الفن.