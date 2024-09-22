حسين الجسمي يصدح في حب السعودية: “الفخر من هنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعبيراً عن عمق التقدير والمحبة المتبادلة بين الإمارات والسعودية، و بهدف مشاركة أهل المملكة في احتفالاتهم باليوم الوطني السعودي الـ 94، أهدى النجم الإماراتي حسين الجسمي

أغنية وطنية بعنوان “الفخر من هنا”، تحمل في طياتها رسائل معبرة عن الفخر والاعتزاز، وتُظهر اللحمة الوطنية السعودية بأسلوب راقٍ ووطني.

تعاون حسين الجسمي في أغنية “الفخر من هنا” مع الشاعر قوس، وجاءت الأغنية من ألحان عزوف وتوزيع مروان.

تحتفي الأغنية الوطنية “الفخر من هنا” بتاريخ السعودية العريق وحاضرها المزدهر، ويقول الجسمي في مقدمتها:

دندني دندني .. يا ديرتي واهتني

واعلني للملا الليلة ليلة هنا

هيجني والعبي .. يا ديرتي وانثني

وعلّمي ذا الملا بأن الفخر من هنا

ويعكس الجسمي في الأغنية حسه الوطني الراقي والمحب، وتقديره الكبير للسعودية قيادة وشعباً، معبراً عن سعادته الكبيرة بهذه المشاركة التي يرى أنها تجسد مشاعر الأخوة الصادقة بين الإمارات والسعودية. وأكد الجسمي أن هذا العمل يُعد إهداءً رمزياً يعبر عن محبته واحترامه للشعب السعودي وقيادته الرشيدة، وقال: “كل عام والمملكة العربية السعودية

بخير وفي تقدم نفتخر به باستمرار”، وأضاف: “أتشرف بتقديم أغنية (الفخر من هنا) كهدية من القلب لأهل السعودية وقيادتها، مع خالص الحب والاحترام والتقدير، وأتمنى أن تلامس قلوبكم كما لمست قلبي”.

وعرض الجسمي أغنية “الفخر من هنا” على قناته الرسمية على موقع YouTube من خلال فيديو ممنتج بأسلوب تقني حديث من الأرشيف الوطني يتامشى مع روح ومحتوى الأغنية، ويتضمن كلمات الاغنية كاملة.