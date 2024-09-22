شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس تتصدى لشحنة خضروات مسرطنة فى أولى حلقات تيتا زوزو على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت منصة watch it الحلقة الأولى من مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس، من إخراج شيرين عادل، حيث شهدت الحلقة أحداثًا مختلفة، بدأت بنجاح اعتزاز عبد المقصود – تيتا زوزو والتي تدرس في كلية الزراعة وعضو الرقابة على الصادرات في مصر، بالتصدى لشحنة خضروات مسرطنة تابعة لـ محمود البزاوى تاجر الخضروات في أحداث المسلسل.

وبدورها ذهبت بسيارتها مسرعة وراء السيارات التي تحمل الخضار المسرطن لتوقف تلك الشاحنات أمام أحد الأكمنة وتبلغ الضابط أن تلك الشاحنات التى تحمل خضروات مسرطنة.



مسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، إسلام إبراهيم، عابد عناني، أحمد عنان، ندى موسى، وغيرهم من الفنانين، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.



