ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية ألين أحمر في الستاند أب كوميدي الذي جمعها بالممثلين الكوميديين ماريو باسيل وشادي مارون في لبنان.

وكان لموقع "الفن" لقاءً مع أحمر على هامش الستاند أب كوميدي حيث تحدثت عن العرض الذي تقدمه مع الممثلين ماريو وباسيل وشادي مارون من تنظيم بوس برودكشن.

كما تحدثت أحمر عن مشاريعها المقبلة، وعما إذا من الممكن أن تطل في مسلسل جديد بعد أن شاركت العام الماضي في مسلسل 2024، كما تحدثت أحمر عن الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

من ناحية أخرى عبرت أحمر عن تشوقها لبرنامج Arabs Got Talent.

التفاصيل في الفيديو المرفق:

كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - ألين أحمر : مسلسل 2024 تعرض للظلم .. وهذا شعوري اتجاه العمل مع ماريو باسيل وشادي مارون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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