المغني الأميركي ماكليمور يشتم بلاده بسبب فلسطين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: جدّد مغني الراب الأميركي ماكليمور دعمه للقضية الفلسطينية في حفله الأخير بمدينة سياتل، حيث هاجم الولايات المتحدة الأميركية أمام الجمهور الذي حضر لمشاهدته، وصرخ: “اللعنة على أميركا”، أثناء أدائه أغنية “فلسطين ستعيش للأبد” (Palestine Will Live Forever).

وتابع: “قلْها مباشرة. لن أوقفكم. لن أوقفكم”، مشيراً إلى هتافات الجمهور.

وقال الفنان الحائز على جائزة “غرامي”: “نعم، اللعنة على أميركا”، ممّا جعل الجمهور يهتف معه: “نعم، اللعنة على أميركا”.

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركه صحافيّ أميركيّ عبر إكس، مرفقاً بتعليق: “صعد للتوّ مغني الراب المعادي للسامية ماكليمور على المسرح في سياتل، وقال: “اللعنة على أميركا”، وسط تصفيق مدوٍّ”.

وكان ماكليمور (41 عاماً) قد روّج لـ”مهرجان فلسطين ستعيش للأبد” عبر صفحته على فايسبوك. وقال إن عائدات الحدث، الذي أقيم في مدرج “سيوارد بارك”، ستذهب إلى مؤسسات مختلفة، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأطلق ماكليمور أغنية مناهضة لإسرائيل في أيار (مايو) بعنوان “هند هول” (Hind’s Hall)، في إشارة إلى مبنى جامعة كولومبيا، الذي احتلّه الطلاب وأعادوا تسميته تكريماً لطفلة فلسطينية تبلغ من العمر 6 سنوات، قُتلت في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة.

ودعمت الأغنية المخيمات والاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في حرم الجامعات بجميع أنحاء البلاد، كما انتقدت كلمات الأغنية الرئيس بايدن والشرطة وقطاع الموسيقى.

إضافة إلى ذلك، أصدر مغني الراب هذا الشهر نسخة ثانية من الأغنية، موجّهة إلى المرشحة الرئاسية الجديدة، نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وجاء في الأغنية: “يا كامالا، لا أعرف إن كنتِ تستمعين، ولكن توقفي عن إرسال الأموال والأسلحة، وإلا فلن تفوزي في ميشيغان. نحن غير ملتزمين، والجحيم لا، لن نغيّر مواقفنا، لأن العالم كلّه أصبح فلسطينياً”.

وأعلن ماكليمور في النسخة الثانية من الأغنية “الرأسمالية تقتلنا، هذا شيء لا يمكننا تحمّله… لن تكون هناك حريّة أبداً بالتوسّل إلى الصهاينة”.