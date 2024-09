شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المغنى العالمى كريس كريستوفرسون عن عمر يناهز الـ88 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي المغني وكاتب الأغاني العالمى كريس كريستوفرسون، الحائز على جائزة جولدن جلوب والذي شارك باربرا سترايسند بطولة فيلم A Star Is Born عام 1976، عن عمر يناهز 88 عامًا، محاطًا بعائلته فى منزله في ماوي، هاواي، ولم يتم ذكر سبب الوفاة.

وكتبت عائلة كريستوفرسون على إنستجرام، "بقلوب ثقيلة نشارك خبر وفاة زوجنا/والدنا/جدنا، كريس كريستوفرسون، بسلام يوم السبت 28 سبتمبر في المنزل، نحن جميعًا محظوظون جدًا بوقتنا معه، شكرًا لكم على حبكم له طوال هذه السنوات العديدة، وعندما ترى قوس قزح، فاعلم أنه يبتسم لنا جميعًا".

بصفته فنان موسيقى، حصد كريستوفرسون 13 ترشيحًا لجائزة جرامي طوال حياته المهنية، بثلاثة انتصارات بما في ذلك أفضل أغنية عن أغنية "Help Me Make It Through The Night" من ألبومه كريستوفرسون لعام 1970.

وفي عام 1984، تم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية لكاتب الأغاني إلى جانب ويلي نيلسون، الذي شارك معه أيضًا في بطولة الدراما الموسيقية. "Me and Bobby McGee"، التي كتبها في عام 1969 وسجلها روجر ميلر لأول مرة، تم أداؤها في النهاية كنسخة من أغنية جانيس جوبلين، وإصدارها بعد وفاته في عام 1971 جعلها تتصدر قائمة بيلبورد 100.



