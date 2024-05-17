وكيل شيري يطرح أريزو 5 موديل 2025 بزيادة سعرية جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت مجموعة جي بي غبور أوتو، رسمياً موديل 2025 من السيارة شيري أريزو 5 المجمعة محلياً والتي تقدم في مصر بـ 3 فئات من التجهيزات. وشهدت أسعار السيارة شيري أريزو 5 موديل 2025 ارتفاعاً بمقدار 15 ألف جنيه مقارنة بموديل 2024.

أسعار شيري أريزو 5 موديل 2025 المجمعة محلياً

وأصبح سعر الفئة الأولى من السيارة شيري أريزو 5 موديل 2025 المجمعة محلياً "مانيوال" 645 ألف جنيه، أما الفئة الثانية فتقدم بسعر 690 ألف جنيه، بينما تأتي الفئة الثالثة بسعر 715 ألف جنيه.

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مواصفات شيري أريزو 5 موديل 2025 المجمعة محلياً

تنتمي السيارة شيري أريزو 5 موديل 2025 المجمعة محلياً لفئة السيارات السيدان، وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 حصان، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك، فضلاً عن توافر الفئة الأولى بناقل حركة مانيوال.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن شيري، فإن السيارة شيري أريزو 5 موديل 2025 المجمعة محلياً تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة تستغرق 11.5 ثانية.

ويبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود في السيارة شيري أريزو 5 موديل 2025 المجمعة محلياً نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أما من حيث الأبعاد الخارجية للسيارة فتأتي السيارة شيري أريزو 5 موديل 2025 المجمعة محلياً بطول 4572 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1482 مم، بينما تبلغ سعة الشنطة الخلفية 340 لترًا.

وزودت السيارة شيري أريزو 5 موديل 2025 المجمعة محلياً بوسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ودعمت ببعض التجهيزات والكماليات ومن أبرزها جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، وغيرها من التجهيزات.

شيري تيجو 4 برو المجمعة محلياً

جدير بالذكر أن مجموعة جي بي غبور أوتو، تستعد لطرح أول نسخة مجمعة محلياً من السيارة شيري تيجو 4 برو خلال الشهر الجاري وفقاً لتأكيدات مصادر مطلعة داخل المجموعة.

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