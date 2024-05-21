وكيل هافال يقترب من طرح جوليون الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - اقتربت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لسيارت هافال وشانجان وشيري وهيونداي ومازدا في مصر، من تقديم النسخة المحسنة "فيس ليفت"، من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات جولويون ، بالسوق المحلية وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

هافال جوليون فيس ليفت



وأكدت “جي بي غبور أوتو”، وكيل علامة هافال وشانجان وشيري وهيونداي ومازدا في مصر، عبر صفجتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن وصول السيارة جوليون إلى مصر.



وقالت مصادر مطلعة داخل مجموعة جي بي غبور أوتو، في تصريحات لبوابة الخليج 365 الإلكترونية، إنه من المقرر تقديم السيارة جوليون الجديدة، والإعلان عن الفئات والأسعار والمواصفات الكاملة للسيارة خلال الأيام المقبلة.

تحديثات جوليون

وبحسب الصور المنشورة على الصفة الرسمية لـ"هافال مصر"، فإن الهيكل الخارجي للسيارة قد شهد العديد من التحديثات خاصةً مقدمة السيارة.

جدير بالذكر أن هافال جوليون، تعتمد على سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

H6

وتتوافر سيارات هافال في مصر عبر طرازين، الأول "جوليون"، فضلاً عن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الشقيقة الكبرى لـ"جوليون"، السيارة هافال H6.

النترا AD وشيري تيجو 4

كانت مجموعة جي بي غبور اوتو، قد أطلقت مؤخراً أول نسخة مجمعة محلياً من السيارة هيونداي النترا RB في مصر، بديلاً للسيارة هيونداي النترا HD التي توقف إنتاجها، كذلك من المنتظر أن تقوم المجموعة بطرح أول نسخة مجمعة محلياً من السيارة شيري تيجو 4 برو، بديلاً عن السيارة شيري تيجو 3 التي من المقرر أن يتوقف إنتاجها أيضاً.

شيري تيجو 4

ورغم حالة الركود الحالية في سوق السيارات إلا أن الفترة الحالية تشهد طرح العديد من الموديلات، والعلامات التجارية الجديدة التي يتم تقديم بعضها في مصر لأول مرة.

موديلات جديدة

ويأمل وكلاء السيارات في أن يُسهم طرح الموديلات الجديدة في تحريك السوق، وعودة حركة المبيعات تدريحياً إلى طبيعتها.

وشهدت أسعار السيارات في مصر خلال الأسابيع الماضية انخفاضات متتالية إلا أن ذلك لم ينجح في انعاش المبيعات.