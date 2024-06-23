ما أفضل وقت لممارسة التمارين الرياضية لخسارة الدهون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في إسبانيا عن الوقت الأفضل لممارسة الرياضة من أجل الحصول على الفوائد الصحية.

وأوضح الباحثون أن الأشخاص الذين مارسوا التمارين الرياضية في الساعة 6 مساء، انخفضت لديهم نسبة السكر في الدم مقارنة بالذين لا يمارسون الرياضة في الصباح، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووجد الباحثون أن هذا يشير إلى أن الأشخاص الذين مارسوا التمارين في المساء لديهم عملية أيض أكثر نشاطا وكانوا أكثر قدرة على مقاومة آلام الجوع، وبالتالي سيحرقون المزيد من السعرات الحرارية خلال النهار ويستهلكون طاقة أقل.

كما أن الخلايا العضلية تصبح عادة أقل قدرة على امتصاص السكر في الدم في المساء، نظرا لأن الإنسولين ينخفض ​​في هذا الوقت، لكن ممارسة الرياضة في المساء تعزز مستويات الإنسولين، ما يسهل على الخلايا امتصاص السكر من مجرى الدم وحرقه للحصول على الطاقة.

وقام الباحثون في الدراسة بتتبع 186 شخصا بالغا إسبانيا لمدة أسبوعين، وكان معظمهم يعانون من السمنة المفرطة.

وارتدى كل مشارك مقياس تسارع لتتبع التمارين وجهاز مراقبة مستمر لجلوكوز الدم لتتبع نسبة السكر في الدم.

وتم تقسيم أوقات التمرين إلى الصباح (من 6 صباحا إلى 12 ظهرا)، وبعد الظهر (من 12 ظهرا إلى 6 مساء)، أو في المساء (من 6 مساء إلى 12 صباحا).

ثم قارن الباحثون مستويات السكر في الدم بين المشاركين الذين لم يمارسوا الرياضة لمدة يوم، مع أولئك الذين مارسوا الرياضة في أوقات مختلفة.

وكتب الدكتور أنطونيو كلافيرو جيمينو، عالم الرياضة في جامعة غرناطة في إسبانيا، وآخرون مشاركون في الدراسة: "يبدو أن ممارسة الرياضة خلال المساء لها تأثير مفيد على سكر الدم لدى البالغين المستقرين الذين يعانون من السمنة".

وقد أجريت الدراسة فقط على الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وزيادة الوزن، ما يعني أنه من غير الواضح ما إذا كانت النتائج تنطبق على الأشخاص الذين يتمتعون بوزن صحي.

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