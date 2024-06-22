ثروت سويلم يسخر من تهديد الزمالك بشكواه للمحكمة الرياضية

ياسر رشاد - القاهرة - سخر ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة من تهديد نادي الزمالك بشكواه إلى المحكمة الرياضية الدولية بعد تصريحاته الأخيرة ضد النادي.

وكان الزمالك قد أصدر بيانا أكد خلاله عدم استكمال مباريات الدوري لحين انتهاء المنافسين من خوض المباريات المؤجلة من الدور الأول، ما دفع ثروت سويلم للرد في تصريحات تليفزيونية تسئ للزمالك ويؤكد أن الفريق الأبيض خارج المنافسة.

وقال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية خلال تصريحات تليفزيونية عبر إم بي سي مصر 2 ساخراً : “الزمالك هيتشكيني للمحكمة الرياضية؟ ممكن يشتكوني لمحافظة الشرقية لأني شرقاوي ولمجلس النواب لأني عضو”.

وعن تصريحاته السابقة عن الزمالك، اعتذر ثروت سويلم قائلا “لم أكن موفقا حين قلت إن الزمالك خارج المنافسة لأني لست من يحدد هذه الأمور، وكل الفرق تلعب المؤجلات بترتيبها الصحيح”.

وعن موقف اللائحة من انسحاب الزمالك رد ثروت سويلم “ مفيش حاجة اسمها فريق يقول أنا مش هلعب مباراة معينة”

وأتم “مش فاكر اللائحة في حالة الانسحاب لكن مفيش حاجة اسمها ملعبش وهيبقى في خصم 3 نقاط للمباراة”.