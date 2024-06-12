تصنيع 70 ألف سيارة لادا بمصر سنوياً بدايةً من 2025

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب سوق السيارات المصري انطلاق مصنع لادا الجديد الذي يبنى حالياً بمدينة طربول الصناعية بطريق الكريمات. ومن المنتظر أن يبدأ مصنع لادا الجديد الإنتاج رسمياً مطلع عام 2025 القادم، وذلك وفقاً لما أكده المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" قبيل مشاركة مصر في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الأسبوع الماضي.

إنتاج 70 ألف سيارة لادا سنوياً

وبحسب ما أكده الوزير فإن مصنع سيارات لادا الجديد بمدينة طربول الصناعية من المنتظر أن ينتج ما بين 50 إلى 70 ألف سيارة سنوياً.

إنتاج سيارات لادا بمصر

كانت شركة "أفتوفاز" الروسية المالكة لعلامة "لادا" قد وقعت اتفاقية شراكة مع شركة GV Investments المصرية برئاسة المهندس شريف حمودة، حصلت بموجبها الأخيرة على حق إنتاج سيارات "لادا" في مصر بمصنع مدينة طربول.

ويتم بناء مصنع لادا الجديد بمدينة طربول على مساحة 200 ألف متر مربع في مدينة طربول، ومن المتوقع أن يكون المصنع الجديد من أكبر مصانع تجميع السيارات في مصر، حيث ستبلغ طاقته الإنتاجية ما بين 50 و70 ألف سيارة سنويا.

ويستهدف مصنع لادا الجديد بمدينة طربول تحقيق مستويات عالية من التوطين في عملية التجميع والتصنيع، وفتح آفاق جديدة للتصدير والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية التي تشارك فيها مصر، مثل الكوميسا وأغادير وجنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى مع دول مثل تركيا.

جدير بالذكر أن وكيل سيارات لادا في مصر هي شركة الأمل للسيارات قبل أن يتم الإعلان عن التحالف الجديد بين أفتوفاز، وشركة gv.

كانت شركة الأمل للسيارات تقدم سيارات لادا مؤخراً بإصدار واحد وهو لادا جرانتا، قبل أن تتوقف عن إنتاج السيارة رسمياً في وقت سابق.