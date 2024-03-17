شكرا لقرائتكم خبر عن «ملكية للاستثمار»: توزيع 16.2 مليون ريال أرباحا نقدية عن 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة ملكية للاستثمار توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2023، بقيمة 16.250 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 6.5 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 2.5 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 25%.

وأضافت أن تاريخ الأحقية يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2024، فيما سيكون تاريخ التوزيع يوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2024.