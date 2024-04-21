الارشيف / الاقتصاد

تعيين محمد البرغوثي رئيسا تنفيذيا لـ«هرفي للأغذية»

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين محمد البرغوثي رئيسا تنفيذيا لـ«هرفي للأغذية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة هرفى للخدمات الغذائية أمس، بناءاً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت تعيين محمد البرغوثى رئيساً تنفيذياً للشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول فإن محمد البرغوثى لديه خبرة كبيرة في مجال مطاعم الخدمات السريعة في كبرى العلامات التجارية العالمية لمدة 20 عاماً.
وعمل البرغوثي في شركة ماكدونالدز بالسعودية، وبشركة بيتزا هت بالاردن، وشركة شاورمر بالسعودية، وشركة ماكدونالدز بالكويت.
وكان آخر منصب شغله البرغوثي هو مدير العمليات بماكدونالدز الكويت، كما أنه حاصل على العديد من الدورات التدريبية المتخصصة فى مجال إدارة المطاعم.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا