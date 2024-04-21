شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقود شركات التأمين الخليجية لتحقيق نموا 15% في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع تقرير اقتصادي نمو إجمالي إيرادات شركات التأمين الخليجية بين 5% - 15% في عام 2024، مشيرا إلى أن من المرجح بأن تكون شركات التأمين السعودية هي الأسرع نموًا في المنطقة، فيما ستظل الظروف الاقتصادية المواتية وتعديلات أسعار التأمين على المركبات والتأمين الطبي المحركات الرئيسية للنمو.

وقال التقرير الذي حمل عنوان: "شركات التأمين الخليجية تمضي قدماً مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة": إن من المرجح أن يأتي نمو إجمالي إيرادات شركات التأمين الخليجية من ارتفاع الطلب على التأمين في عام 2024، نتيجةً للنمو الاقتصادي المستمر في المنطقة والزيادة في الأسعار. التغطية التأمينية الإلزامية أضاف التقرير أن الطلب على التأمين سيستفيد من الاستثمارات الجارية في مشاريع البنية التحتية، والنمو السكاني، والمبادرات التنظيمية، مثل توسيع نطاق التغطية التأمينية الإلزامية.

وأوضح أن وفي الوقت نفسه، فإن تراجع تضخم مطالبات التأمين على المركبات وأنشطة التأمين على غير الحياة سيساعد شركات التأمين في الحفاظ على الهوامش. الاندماج وزيادة رأس المال وتوقع التقرير أن يستمر التوجه نحو عمليات الاندماج وزيادة رأس المال في عام 2024، نتيجةً لفرض لوائح أكثر صرامة والمنافسة القوية على الأقل.

وأفاد التقرير الصادر عن وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» بأن من المرجح أن تظل الظروف الائتمانية لشركات التأمين الخليجية المصنفة مستقرة على نطاق واسع في عام 2024، بدعم من الهوامش الرأسمالية القوية وآفاق النمو والأرباح الكافية.

وتابع: "مع ذلك، يعد تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة الخطر الرئيسي الذي يهدد الظروف الائتمانية لشركات التأمين الخليجية".