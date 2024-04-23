شكرا لقرائتكم خبر عن «سبكيم»: إيقاف مجدول في مصانع تابعة لإجراء أعمال الصيانة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) الإيقاف المجدول لمصنع الشركة العالمية لخلات الفينيل والشركة العالمية للأسيتيل والشركة العالمية للغازات (ضمن الشركات التابعة لسبكيم) لغرض إجراء أعمال الصيانة المجدولة بما يتماشى مع المعايير المتبعة للصيانة الروتينية والوقائية اللازمة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن أعمال الصيانة ستسهم في رفع مستوى الاعتمادية وتحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.

ووفقا لبيان الشركة، فإن من المتوقع أن يستمر هذا التوقف المُدرج ضمن خطة عمل وميزانية الشركة للعام الحالي قرابة (4) أسابيع وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء 01 مايو 2024م .

علماً بأن الأثر المالي لهذا التوقف يعتمد على المدة الفعلية للتوقف خلال فترة الصيانة الدورية المجدولة ومتوسط أسعار المبيعات للمنتجات خلال فترة التوقف وسيظهر هذا الأثر في نتائج الربع الثاني من عام 2024م.

وتحقيقاً لالتزامات الشركة تجاه عملائها فقد تم أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير من هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء.

وستعلن سبكيم أية مستجدات أخرى في حينه..