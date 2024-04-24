شكرا لقرائتكم خبر عن «شور»: ترسية مشروع مع وزارة التجارة بـ13.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة شور العالمية للتقنية عن ترسية مشروع مع وزارة التجارة لتنويع وتطوير سلاسل الإمداد في السلع لضمان الوفرة والجودة بالتعاون مع هيئة التجارة الخارجية لمدة 30 شهرا.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة المشروع يقدر بنحو 13.864 مليون ريال.

وأضافت أن المشروع يتضمن تطوير سلاسل الإمداد للمواد الحيوية والسلع والمنتجات الأساسية والمعدنية، بالإضافة إلى تطوير أنظمة التقنية، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتقديم التوصيات لإبرام اتفاقيات تجارية دولية.