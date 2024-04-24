شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم مصرف الإنماء على أساس سعر 33.60 ريال والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة تعديل عقود الخيار والعقود المستقبلية لأسهم مصرف الإنماء الموافقة على زيادة رأس مال «الصقر للتأمين» بـ160 مليون ريال

الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف الإنماء، أمس، على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.ووفقا لبيانات على تداول، تحتسب نسبة التذبذب لسهم المصرف على أساس سعر 33.60 ريال لهذا اليوم الأربعاء، وإلغاء الأوامر القائمة.وستضف شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأحد المقبل.