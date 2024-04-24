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احتساب نسبة التذبذب لسهم مصرف الإنماء على أساس سعر 33.60 ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم مصرف الإنماء على أساس سعر 33.60 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف الإنماء، أمس، على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.
ووفقا لبيانات على تداول، تحتسب نسبة التذبذب لسهم المصرف على أساس سعر 33.60 ريال لهذا اليوم الأربعاء، وإلغاء الأوامر القائمة.

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وستضف شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأحد المقبل.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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