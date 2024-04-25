شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول»: الموافقة على إدارج أدوات دين حكومية بـ5.16 مليار يال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافقت تداول السعودية على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ نحو 5.160 مليار ريال.
وأفادت تداول، بأن الإصدار رقم 07-04-2024 بقيمة إجمالية تبلغ 1,647,530,000 ريال.
وأشارت إلى أن الإصدار رقم 12-04-2024 بقيمة إجمالية تبلغ 3,513,306,000 ريال.
ونوهت بإدراج وتداول أدوات الدين الحكومية ابتداءً من يوم الإثنين المقبل.
وأفادت تداول، بأن الإصدار رقم 07-04-2024 بقيمة إجمالية تبلغ 1,647,530,000 ريال.
وأشارت إلى أن الإصدار رقم 12-04-2024 بقيمة إجمالية تبلغ 3,513,306,000 ريال.
ونوهت بإدراج وتداول أدوات الدين الحكومية ابتداءً من يوم الإثنين المقبل.