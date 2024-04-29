عبد العزيز بن سلمان: التحول للطاقة الخضراء يجب أن يخضع لضوابط عملية وواقعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن التحول نحو الطاقة الخضراء يجب أن يخضع لضوابط عملية وواقعية.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مشاركته في جلسة بعنوان «تزايد أهمية الهيدروجين الأخضر»، ضمن أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض «إن العالم سيحتاج لكافة مصادر الطاقة في الفترة المقبلة»، وأضاف أنه لا توجد وصفة جاهزة للتحول إلى الطاقة الخضراء يجب على الجميع الانصياع لها.

وقال وزير الطاقة «لا مانع لدينا من الشراكة مع الجميع، نحن على استعداد لنقل هذه الجزيئات، وخاصة الهيدروجين في شكل الأمونيا عبر الأنابيب، لكننا نواجه تحديات منها عدم وضوح السياسات والحوافز، ومستلزمات تطوير هذه التقنيات”.

من جهته أوضح وزير المالية محمد الجدعان أن رؤية 2030 أسهمت في رسم الخطط الاقتصادية للمملكة.

وقال الجدعان في جلسة ضمن فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، «نعمل على وضع مخططات على المدى البعيد، ونحن بحاجة إلى رؤية 2030 فهي مفيدة للاقتصاد بأكمله والمستثمرين على النطاق الإقليمي والدولي وليس الحكومة فقط“.

وأضاف «إن ما يهم المملكة هو نمو الاقتصاد غير النفطي، وتعزيز دور القطاع الخاص»، وقال «لو أردنا لأنتجنا 10 ملايين برميل نفط يوميا بدلا من 9 ملايين وحققنا نموا أكبر بكثير في الناتج المحلي الإجمالي”.

وذكر أن المخاطر الجيوسياسية أولوية بالنسبة للاقتصاد العالمي، محذرا أن العوامل الجيوسياسية قد تكون أكبر خطر على الاقتصاد العالمي الذي يواجه بالفعل تباطؤ النمو وارتفاع أسعار الفائدة.

ويهدف المنتدى المفتوح الذي تستضيفه الرياض في فندق الريتز كارلتون إلى تعزيز الحوار بين قادة الفكر حول عدة موضوعات، من بينها التحديات البيئية، ودور الفنون في المجتمع، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، والمدن الرقمية، والصحة العقلية وكما سيوفر المنتدى فرصة ملائمة للطلاب ورواد الأعمال والمهنيين الشباب.

ويعد المنتدى المفتوح منذ عام 2003 منصة حوارية هامة جمعت الخبراء الدوليين والقادة وأصحاب الفكر والرأي من مختلف أنحاء العالم، بهدف مناقشة العديد من القضايا المهمة على الساحة الدولية.