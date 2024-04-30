القصبي يبحث مع رئيس وزراء باكستان تطوير التجارة البينية

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كما عقد القصبي، بمشاركة نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان المطيري، اجتماعات ثنائية مع وزير الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيري الدكتورة دوريس أنيت، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والاستثمار في جمهورية بنجلاديش سلمان رحمان، وتم مناقشة فرص توسيع التبادل التجاري، والتسهيلات المقدمة لقطاع الأعمال، والاستفادة من تجربة المملكة في مجال الإصلاحات الاقتصادية.
وتناول في اجتماعات ثنائية مع الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الدكتور كاو كيم هورن، والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) وأمكيلي مين، ورئيسة مجلس إدارة شركة أجيليتي هنادي الصالح، تعزيز العلاقات الثنائية، وتسهيل تجارة الخدمات، وتبادل المعرفة وبناء القدرات في مجالات الابتكار والقطاعات الناشئة والبنية التحتية اللوجستية، وتحسين عمليات سلسلة التوريد لتعزيز مكانة المملكة كمركز تجاري عالمي.
أبرز الاجتماعات:
- رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية ميان محمد شهباز شريف.
- وزير الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيري الدكتورة دوريس أنيت.
- مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والاستثمار في جمهورية بنجلاديش سلمان رحمان.
- الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الدكتور كاو كيم هورن.
- الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) وأمكيلي مين
- رئيسة مجلس إدارة شركة أجيليتي هنادي الصالح.
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